Шедевры мирового искусства. Постимпрессионист Поль Сезанн

Поговорим о ярком представителе постимпрессионизма - Поле Сезанне. Художник родился 19 января 1839 года в Экс-ан-Провансе. Отец Поля был талантливым бизнесменом, строгим и властным человеком. Сезанн учился в школе вместе с писателем Эмилем Золя, который стал его другом на всю жизнь.

В 22 года Сезанн впервые отправился в Париж и провалился на вступительных экзаменах в школу изящных искусств. Но он не сдался и спустя несколько лет начал посещать так называемую академию Сюиса, где за небольшую плату можно было рисовать обнажённую натуру. Одна из этих обнажённых натур позже родит ему дочь. И он тайно женится. Но ведь всё тайное становится явным. И уже через год строгий родитель обо всём узнал и сократил содержание сына. В этой нелепой ситуации на помощь пришёл друг детства Сюзанна - Эмиль Золя. Он ежемесячно высылал деньги тайной жене и дочери друга.

Несмотря на невероятное трудолюбие, успех долгое время обходил художника стороной. И как бы это грустно не звучало, финансовую независимость и самостоятельность Поль обрел лишь после смерти отца. В своем творчестве Сезанн не желал подчиняться урокам академического искусства. И вскоре сблизился с импрессионистами. Охотно ездил с ними на пленэры, но сохранял свой стиль. И стал основоположником постимпрессионизма.

Ранний период творчества Сезанна имеет ярко выраженный романтический характер. На полотне «Девушка у пианино» изображены сестра и мать художника, а пустующее кресло напоминает об отце.

На рубеже 1860-1870 годов началась тема «купальщиц» и «купальщиков», которая стала доминирующей в последние десятилетия.

Кисти гения принадлежит серия автопортретов. За всю жизнь он написал более 800 полотен, среди которых наиболее примечательны натюрморты. Для составления композиции Сезанн часто использовал яблоки, груши, луковицы, бутылки с вином, длинные кувшины, чашки, корзины, разноцветные драпировки в холодных тонах. Иногда на исключительных натюрмортах художника можно увидеть букетные композиции полевых цветов.

К 40 годам Сезанн обосновался в своем городе и все больше увлекался так называемыми «фигурными» жанрами. Ярким примером этого периода служат картины «Пьеро и Арлекин» и «Игроки в карты». Над «Пьеро и Арлекин» живописец работал два года. И это было отнюдь не редким явлением для художника. Яркость сюжета этой работы давно уже вызывает у искусствоведов и зрителей желание приписать ей какую-то особую идею или тайный смысл. Что же касается картины «Игроки в карты», то и тут все очень непросто. Это серия из пяти картин, написанная на протяжении пяти лет. Отличаются они между собой по размеру и количеству изображенных игроков.

Многие холсты позднего творчества Сезанна остались незаконченными. В том числе и его итоговая композиция «Большие купальщицы», признанные завершить большой цикл.

Мастер кисти писал свои обнаженные натуры по воображению. Его фигуры часто деформированные, экспрессивные…

Слава пришла к живописцу к концу жизни. Возраст, к сожалению, дал о себе знать. И 22 октября 1906 года его сердце остановилось. Время неуловимо. Но искусство вечно. И по сей день мы можем смотреть на мир глазами великого Сезанна.