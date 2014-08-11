К 13 сентября два вагона метро в Минске оформят репродукциями картин из коллекции Национального художественного музея

Новости Беларуси. Минский метрополитен в сентябре презентует художественную галерею на колёсах. Специально к празднованию Дня города два вагона оформят репродукциями картин из коллекции Национального художественного музея.

Известные работы Витольда Бялыницкого-Бируля, Фердинанда Рущица, Ивана Хруцкого и других живописцев будут отпечатаны в формате 60 на 75 сантиметров и размещены с внешней стороны вагона. Приобщиться к прекрасному прямо в метро можно будет с 13 сентября.В эту же ночь Национальный художественный обещает повторить «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.