Культурная программа Минска на 9 и 10 августа: юбилей зоопарка и концерты в Верхнем городе

Новости Беларуси. Нескучные выходные.

Масштабную праздничную программу подготовил минский зоопарк в честь собственного 30-летия.

Показательное кормление львов, выставка пауков-птицеедов, выступление участников школы верховой езды и интерактивные игры.

Тем же, кто хочет провести выходные в центре города, стоит заглянуть в Верхний город.

В субботний полдень площадка у Ратуши превратится в губернаторский бальный зал, а чуть позже отточенными строевыми маневрами публику удивит Минский пехотный полк.

Воскресный день будет полностью посвящен музыке и театру. На площадке у Ратуши выступят популярные кавер-бэнды, а в три часа дня музыкантов сменят участники средневекового и чердачного театров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.