В Музее народной славы в Мяделе открылась выставка вещей времен Великой Отечественной войны

Новости Минской области. Выставка вещей времен Великой Отечественной войны открылась в мядельском Музее народной славы. В экспозиции представлены настоящие примеры обмундирования, амуниции, награды, фотоснимки, открытки предметы быта воинов Красной Армии, партизанских отрядов, а также вражеской фашистской армии.

Все экспонаты – из частной коллекции Игоря Бабицкого, которая насчитывает тысячи экспонатов.

Кстати, раритеты любитель собирае6т несколько десятилетий, при этом не жалеет ни своего времени, ни денег. Например, стоимость одного экспоната иногда превышает несколько миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Чернявская, директор ГУ «Музей народной славы» Мядельского района:

Такая выставка в Мяделе впервые проводится, в которой демонстрируются именно подлинные образцы одежды. До этого у нас были выставки холодного оружия, были выставки огнестрелов. Но это были все новоделы, а вот это именно то, что носили в годы Великой Отечественной войны, если вы обратили внимание, здесь можно заметить и пот, и кровь. В общем, предметы даже не реставрированы. В каком они виде остались с тех времен, так вот они и демонстрируются на этой выставке.