История белорусской батлейки

Новости Минска. Духовными отцами батлейки были западные монахи. В 15 веке они придумали инсценировать церковные обряды для продвижения христианских учений. Западноевропейская мистерия пришла на белорусские земли через Польшу в конце 16 века. Мода иезуитов на религиозные постановки распространилась по всей Беларуси. Сцены рождения Иисуса Христа ставили в церквях во время колядных праздников.

Анна Скиндерская, научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:

Самая просценькая батлеечка называецца яселка. Яселка - гэта кармушка для жывел, у якую Дзева Марыя паклала толькі што народжанага Іісуса Хрыста. Такая батлеечка рабілася ў выглядзе каталіцкага храма, касцела, і лялечкі ў ей заўсёды не рухаліся, яны паказвалі адзін і той жа сюжэт.

В Беларуси было около 6 разновидностей народного театра кукол: от витебского жлоба и загадочного театра теней с бумажными фигурками, «батлеек-звезд» до настоящего хита зрителей: двухъярусной могилевской батлейки.

Настоящая миниатюра Беларуси, своеобразный телевизор, где можно было услышать местные новости - так справедливо назвать батлейку в 19 веке. Ведь показы народного театра начали выходить и по будням.

В бытовых сюжетах люди не только узнавали себя, родных и соседей, но и злостных панов, докторов-шарлатанов, лентяев-пьяниц или хитрых торговцев. Доброе слово в сатиричных сценках всегда оставалось за трудолюбивыми крестьянами. Бытовые пьесы вмиг стали популярными у публики и обрели статус долгожителей.

Людмила Сасонка, главный хранитель фондов литературного музея Максима Богдановича:

На кірмашы зъязджалася шмат народа з весачак, заходзілі ў корчмы, якія звычайна трымалі на Беларусі габрэі. Таму вось габрэй са сваей жоначкай Сорачкай сталі персанажамі батлеечнага спектакля.

Сегодня окунуться в народную атмосферу Беларуси 19 века можно в филиале литературного музея Максима Богдановича, посетив экспозицию «Белорусская хатка». Здесь началась история батлеечных спектаклей в нашем городе. Сотрудники филиала решили возродить традиции былого клуба интеллигенции начала 20 века, и осуществить так и несбывшуюся мечту ее постоянного участника, Максима Богдановича.

Ирина Мышковец, заведующая научно-экспозиционным отделом литературного музея Максима Богдановича:

Справа ў тым, што Змітрок Бядуля жыў у гэтым доме са сваімі сестрамі Ірынай і Яўгеніяй . Яны рассказалі Максіму, што ў памяшкання беларускай хаткі былі наладжаны прадстаўленні лялечнага тэатра батлейка.. Мара Максіма не здейснілася, ён вельмі мала пражыў у Мінску. Зараз наш філіял на капрамонце, таму батлейка, як 100, так 200 гадоў, пачала вандраваць па Беларусі. Вось такі варыянт, з якім мы падарожничаем па Мінску, і па мястэчках беларускіх, паказваем спектаклі дзеткам.

Подвижные и статичные, марионетки и петрушки и даже механические персонажи… В белорусской батлейке было около 5 видов кукол и более 40 различных ролей. Но больше всего прижились ляльки на твердом стержне. Интересно, что по костюмам героев можно было не только определить их статус, но и изучить культуру ткачества отдельного региона Беларуси. Рубахи, намитки, фартуки… Мастера зачастую расшивали наряды в соответствии национальным традициям. Среди миниатюрных персонажей также была своя градация. Если кукла выше 30 см – это знак отрицательного героя. Обычно большими батлейщики делали Сатану и Смерть.

Людмила Сасонка признается, что каждый спектакль для нее - настоящая импровизация. Научиться управлять куклами не стоит ничего, если батлейщик не чувствует душу своих персонажей и не проживает с ними пусть и небольшую, но жизнь.

Людмила Сасонка, главный хранитель фондов литературного музея Максима Богдановича:

Батлейку паказваць прыемна, калі ёсць глядач, які захапляецца і якому батлейка стварае цудоўны настрой.

Горожане встречали труппу батлейщиков, как самых дорогих гостей! Интересно и то, что белорусская батлейка имела семейные традиции. В ней принимали участие и дети, и взрослые. Сопровождал спектакли народный музыкальный хор, участниками которого нередко были династии батлеечников. Звучание народных инструментов придавало спектаклям особый колорит. Актеры-самородки были одновременно и режиссерами, и постановщиками, и музыкантами.

Анна Скиндерская, научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:

Калі батлейшчык прыязджаў на новае месца, збіраўся народ на плошчы, батлейшчык запальваў свечкі. Гэтыя свечкі заўседы набывалі гледачы, тыя, хто прыходзіў глядзець батлейку. Калі заставаліся невялічкія агарачкі, то батлейшчык заўседы іх сабе ў якасці платы забіраў. Паколькі батлейка была вельмі цяжкая, то яе звычайна перавозілі на конях.

Однако в начале 20 века батлейка отдает зрелищную эстафету профессиональным театрам и перестает существовать как массовая забава. Упадок народного театра был связан и с разрушительными войнами начала века. Но батлейка действовала как живая газета и оперативно отвечала пьесами на злобу дня. Несмотря на кризис, во время первой мировой войны в 1915 году в Минске кукольные спектакли собирали аншлаги. Для поднятия боевого духа нон-стоп было показано более 90 представлений!

Успешно презентовали белорусы батлейку и на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1923 году. И все же народное искусство прекращает свою массовую жизнь в начале 20 века. Но отдельные театральные труппы иногда путешествовали по Беларуси. Так в 60-х гг прошлого века батлейка снова напомнила о себе.

Сегодня она обретает новую жизнь. Как, и несколько столетий назад, батлейка путешествует со спектаклями по Беларуси, пополняет и без того богатый репертуар новыми интермедиями. В Минске даже есть мемориальное свидетельство народного театрального искусства. С обратной стороны академического музыкального театра можно увидеть скульптурную композицию батлейка Леонида Зильбера, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.