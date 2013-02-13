Новости Украины. Детское «Евровидение-2013» пройдет в Киеве 30 ноября. Информация появилась на официальном сайте фестиваля.

Последнее, 10, состязание выиграла украинка Анастасия Петрик. Однако, в отличие от взрослого конкурса, победа в детском не гарантирует стран-место проведения следующего «Евровидения». За право проведения фестиваля боролись несколько стран, однако приоритет все же отдали Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинская столица уже принимала детский песенный конкурс в 2009 году, а также юбилейный, 50, среди взрослых артистов – в 2005 году.