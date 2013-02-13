История Национального академического театра имени Янки Купалы

Новости Минска. Здание театра имени Янки Купалы было возведено в 1890 году по проекту архитекторов Карла Козловского и Константина Введенского с использованием новейших технических достижений того времени.

Торжественная закладка первого камня состоялась летом 1888 года. А уже через два года театр давал свой первый спектакль «Злоба дня». В 1944 году режиссер Лев Литвинов поставил знаменитую «Павлинку». И в этом же году театру присваивается имя великого Янки Купалы.

Еще в начале 20 века было принято решение расширить площадь здания. Но тогда Первая мировая война, а за ней и Великая Отечественная, не дали планам сбыться. Зато позже, в советское время, Купаловский театр пережил двойное перевоплощение: в 1949 году по проекту Георгия Заборского и в 1960 годы благодаря архитектору Абраму Духану. Все эти преобразования все дальше уводили театр от его исторического облика.

Ольга Кукуня, искусствовед:

Увеличил задние фасады. В 1980 годах еще раз возник вопрос о том, что театру нужно новое здание, был объявлен конкурс, очень много там было участников, но ничего не выбрали.

К вопросу о площадях вновь вернулись лишь в начале 21 столетия. Тогда же решили вернуть зданию его исторический вид, чтобы минчанам и будущим горожанам довелось увидеть театр таким, каким он был построен в 1890 году. Для этого фасад здания очистили от наслоений многочисленных реставраций…

Людмила Иванова, научный руководитель проекта реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мы сейчас с вами стоим в фойе, которое выводит нас прямо к ложам. Здесь до реставрации был репетиционный зал, кабинеты бухгалтерии, архивы, а вообще, это было внутри здания. А сейчас мы это все раскрыли и сделали здесь зрительское фойе, как оно было первоначально.

Теперь комфортно себя чувствовать будут и гости Купаловского, и его сотрудники. Так, намного шире стали гримёрные, в них появились душевые кабинки и уборные. Гардероб переехал на этаж ниже, за счёт чего вестибюль театра стал гораздо просторнее. А в главном зале улучшилась видимость со зрительских мест: сидений стало меньше, и они поднялись на приступки.

Людмила Иванова, научный руководитель проекта реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы:

Что касается механизмов, то очень жаль, что не удалось воссоздать подъем пола зрительного зала. Потому что эта функция была уникальной для театра, и вообще, для Беларуси, потому что такое редко встречается в зрительных залах, когда пол зрительного зала выравнивался с планшетом сцены.

Но самый главный сюрприз преподнесёт зрителя и актёрам новая сцена.

Людмила Иванова, научный руководитель проекта реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы:

Сцена расширилась. Расширена оркестровая яма немного. Что касается поворотного круга, такого поворотного круга, как был раньше, больше не будет: это устаревшая технология. Здесь будут такие специальные люки-провалы в сцене, то есть артисты смогут вдруг раз – и возникать. Кроме того, здесь будут радиоуправляемые площадки, которые могут бесшумно двигаться по сцене и создавать любую композицию.

Просторные ложи, изысканные камины и мебель - интерьер театра, без сомнения, окунёт вас в атмосферу 19 столетия! Воссоздан детально и внутренний декор: лепнина на стенах и потолках. А самой достоверной копией 1890 года в театре оказались двери. Их воссоздали по уникальному видео, которое сохранилось и дошло до нас со времен Великой Отечественной войны.

Людмила Иванова, научный руководитель проекта реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы:

Цветовая гамма, в основном, тоже из исторических документов. Она исторически была такой холодной, бирюзово-голубой, поэтому мы ее и воссоздали. Конечно, найти тот цвет, который действительно первоначально был, по химическим исследованиям, было просто невозможно. Потому что в 1960 годы все было снято, все было стерто, сделано заново, положена новая штукатурка, поэтому добраться до какого-то изначального слоя и узнать абсолютно точный цвет мы не могли.

Для Купаловского уже традиция открывать новый театральный сезон родной «Павлинкой». Этот год не станет исключением! Только кроме самого театра, зрителя удивит и постановка.

Николай Пинигин, главный режиссёр Национального академического театра имени Янки Купалы:

Трэба ўзгадаць пра «Паўлінку», яе адноўлены варыянт, адноўлены ў тым сэнсе, што я змяніў склад артыстаў, ён стаў больш маладзейшы. Весь тэатр прайшоў праз «Паўлінку». Аднавілі дэкарацыі. Вось першы спектакль, якім мы будзем адкрывацца.

Открытие театра после глобальной реконструкции и обновлённая постановка знаменитой пьесы - скоро в театре отгремит двойной праздник. В марте в здании Купаловского вновь раздадутся аплодисменты, которых театр с нетерпением и волнением ожидал долгих два года, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.