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В Могилеве открылась выставка бобруйского фотографа Владимира Шарникова

14 марта 2013 14:31
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Новости Беларуси. Две тысячи  фотографий о белорусской глубинке. В Могилеве открылась выставка бобруйского фотографа и путешественника Владимира Шарникова. За 10 лет он объездил тысячи  городов и местечек нашей страны.

В своих работах автор передает зрителю своё видение Беларуси: удивительное и самобытное. Путешествует по стране, фотохудожник запечатлевает самые неожиданные ракурсы городской и деревенской жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шарников, фотограф:
Я проехал 2300 населенных пунктов, а надо еще 22-23 тысячи. Это, конечно, очень много, мне самому страшно. Но останавливаться я не буду. Бывает, за день делаешь 1 хорошую фотографию. Конечно, можно бесконечно, но регулярно за день 1-2, максимум 3 – но это очень высокий процент. Хотя некоторым фотографам я это говорил, они этого не понимают. Нет, не нащелкаешь. Так не получится.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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