В Могилеве открылась выставка бобруйского фотографа Владимира Шарникова

Новости Беларуси. Две тысячи фотографий о белорусской глубинке. В Могилеве открылась выставка бобруйского фотографа и путешественника Владимира Шарникова. За 10 лет он объездил тысячи городов и местечек нашей страны.

В своих работах автор передает зрителю своё видение Беларуси: удивительное и самобытное. Путешествует по стране, фотохудожник запечатлевает самые неожиданные ракурсы городской и деревенской жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шарников, фотограф:

Я проехал 2300 населенных пунктов, а надо еще 22-23 тысячи. Это, конечно, очень много, мне самому страшно. Но останавливаться я не буду. Бывает, за день делаешь 1 хорошую фотографию. Конечно, можно бесконечно, но регулярно за день 1-2, максимум 3 – но это очень высокий процент. Хотя некоторым фотографам я это говорил, они этого не понимают. Нет, не нащелкаешь. Так не получится.