Новости Беларуси. В Минском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная творчеству Максима Богдановича. Точнее, 100-летию со дня издания первого сборника стихов «Венок».

«Венок» - это единственный сборник Максима Богдановича, выданный при жизни. Она была выдана в Вильнюсе общим тиражом 2 тысячи экземпляров. Сегодня 30 из них хранятся в библиотеках и музеях страны.

На выставке представлены также документальные материалы о жизни и творческом пути поэта. Значительное место отведено картинам. Белорусские художники с помощью красок и кисти перевели строки произведений поэта на живописные полотна.

Кстати, эта выставка - своеобразный подарок к празднику белорусской песни и поэзии, который пройдет в Молодечно в конце недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.