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5 июня в Беларуси – День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

05 июня 2013 06:07
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Новости Беларуси. 5 июня в Беларуси – День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. В храмах и соборах утром по традиции служат божественные литургии. Затем пройдет крестный ход от Софийского собора к Свято-Евфросиниевскому монастырю, где хранятся мощи святой.

Евфросинию издавна почитают как небесную заступницу Белорусской земли. Молодая княжна Предслава, внучка Всеслава Чародея, славилась своей красотой, мудростью и незаурядным умом. Она активно занималась просвещением, основала первую школу на территории Беларуси и стала первой белорусской меценаткой.

Евфросиния Полоцкая была канонизирована и признается святой как в православной, так и в католической церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Церковные праздники

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