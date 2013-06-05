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На Червенщине отмечают 120-летие художника парижской школы Хаима Сутина, уроженца Смилович

05 июня 2013 14:50
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Новости Беларуси. На Червенщине отмечают 120-летие уроженца городского поселка Смиловичи, художника парижской школы Хаима Сутина.

Сегодня его полотна стоят десятки миллионов долларов. В числе его поклонников и счастливых обладателей работ - итальянская киноактриса и модель Изабелла Расселлини, семья Чарли Чаплина, потомки Марка Шагала, американский кинорежиссер Фрэнсис Форд капоте.

В Смиловичах до последнего времени не каждый знал своего знаменитого земляка. Но пять лет назад здесь открылась музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству мастера. За это время ее посетили тысячи туристов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Юбилеи # Рисование

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