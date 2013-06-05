Новости Беларуси. XX Минский международный кинофестиваль «Лістапад» получил постоянную аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В настоящее время ее имеют более 50 кинофорумов высочайшего класса. В том числе Берлинский, Венецианский и Каннский. Главное требование международных экспертов к фестивалям – высокое качество их организации.

Ранее «Лістапад» имел временную аккредитацию и в 2013 году его статус изменится.

Кинофестиваль пройдет в Минске с 1 по 8 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.