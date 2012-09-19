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В минской ратуше открылась экспозиция «Белорусская книга: история и современность»

19 сентября 2012 20:05
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Новости Беларуси. Необычная библиотека в стенах Ратуши. Здесь музей истории Минска открыл экспозицию «Белорусская книга: история и современность», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчане познакомятся с культурой ВКЛ и Речи Посполитой, старопечатными церковными книгами, заглянут в литературную сокровищницу Радзивилов, а также узнают новости из прессы прошлого столетия.

Несколько витрин посвящены книгам-лауреатам различных национальных и международных конкурсов.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Открывают этот раздел книги-лауреаты Республиканского литературного конкурса, учредителем которого является Союз писателей Беларуси. Здесь можно познакомиться с работами современных белорусских писателей. Также можно увидеть награду, которую получает писатель, удостоенный этой премии.  Это статуэтка «Золотой Купидон», скульптора Владимира Жбанова. 

# Выставки # Выставки в Минске # Лидия Маркович

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