В минской ратуше открылась экспозиция «Белорусская книга: история и современность»

Новости Беларуси. Необычная библиотека в стенах Ратуши. Здесь музей истории Минска открыл экспозицию «Белорусская книга: история и современность», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчане познакомятся с культурой ВКЛ и Речи Посполитой, старопечатными церковными книгами, заглянут в литературную сокровищницу Радзивилов, а также узнают новости из прессы прошлого столетия.

Несколько витрин посвящены книгам-лауреатам различных национальных и международных конкурсов.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Открывают этот раздел книги-лауреаты Республиканского литературного конкурса, учредителем которого является Союз писателей Беларуси. Здесь можно познакомиться с работами современных белорусских писателей. Также можно увидеть награду, которую получает писатель, удостоенный этой премии. Это статуэтка «Золотой Купидон», скульптора Владимира Жбанова.