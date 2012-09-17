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Директор НАН Беларуси: Выдержки из документов говорят о том, что проводилась политика ассимиляции белорусов поляками

17 сентября 2012 18:29
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Новости Беларуси. 17 сентября Национальная академия наук в Минске представила новый сборник документов «Польша - Беларусь: 1921-1953», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство материалов, освещающих польско-белоруские отношения середины 20 века, представлены впервые. Издание в 400 экземпляров довольно редкое, рассчитано как на профессиональных историков, так и на обычных читателей.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Ярко, на документальной основе показано, какие решения принимались польским руководством в отношении Западной Белоруссии и населения этой территории.
Выдержки из документов говорят о том, что проводилась политика ассимиляции. Наша Западная Белоруссия должна была отойти к Польше. Рассказывается, как была озвучена идея полонизации, как эта идея  была реализована и чем она закончилась. А также, какие отрицательные результата эта политика носила для белорусского народа.

# Культура # Международное сотрудничество # Беларусь-Польша # Вячеслав Данилович

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