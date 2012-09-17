Участники Международного мотопробега, посвященного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, прибыли в Беларусь

Новости Беларуси. Накануне вечером в Беларусь прибыли участники Международного мотопробега, посвященного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Среди участников – члены Российской ассоцииации мотоциклистов – депутаты и представители казачества. Байкеры побывали на местах боевой славы: Бородино, Смоленске и Минске.

Чуть ранее российские гости передали одному из столичных музеев символическую капсулу и сертификат на священную землю с поля ратной славы Бородино.

А уже 17 сентября участники мотопробега отправились в Березино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кисель, президент Ассоциации мотоциклистов России:

Почтить память тех людей, которые отдавали свои жизни, свои слезы, свою кровь за нас.

Возле Березины встретили очень добродушно, с хлебом, с солью, в народных костюмах. Поприветствовали на белорусском языке.

Анатолий Евсеев, руководитель мотопробега:

Эту работу надо проводить активно, конечно, с чистыми намерениями. Цена, которая заплачена в войнах, слишком большая.

