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  • В Слуцкой галерее открылась выставка полотен из частной коллекции Владимира Садина - всемирно известного художника-живописца, графика, почетного гражданина Слуцкого района

В Слуцкой галерее открылась выставка полотен из частной коллекции Владимира Садина - всемирно известного художника-живописца, графика, почетного гражданина Слуцкого района

19 сентября 2012 16:23
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Новости Беларуси. В экспозиции около шестидесяти работ известных совецких художников. Они выполнены в разных техниках. Кроме того представлены фото-съемки и частная переписка Владимира Садина с творческими коллегами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также на выставке представлены картины молодых талантов, современных авторов Беларуси.

Ирина Левочка, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:
Представлена профессиональная графика ивестных советских художников. Это Владимир Фаворский, Георгий Верейский, Илья Соколов, Николай Жуков, Евгений Кибрик, Дмитрий Свечников и многие другие художники бывшего Советского Союза.

 

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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