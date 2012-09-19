В Слуцкой галерее открылась выставка полотен из частной коллекции Владимира Садина - всемирно известного художника-живописца, графика, почетного гражданина Слуцкого района

Новости Беларуси. В экспозиции около шестидесяти работ известных совецких художников. Они выполнены в разных техниках. Кроме того представлены фото-съемки и частная переписка Владимира Садина с творческими коллегами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также на выставке представлены картины молодых талантов, современных авторов Беларуси.

Ирина Левочка, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:

Представлена профессиональная графика ивестных советских художников. Это Владимир Фаворский, Георгий Верейский, Илья Соколов, Николай Жуков, Евгений Кибрик, Дмитрий Свечников и многие другие художники бывшего Советского Союза.