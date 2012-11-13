Народной комедии «Свадьба в Малиновке» 13 ноября исполняется 45 лет

Новости России. «Свадьбе в Малиновке» – 45. Именно 13 ноября 1967 года народная комедия Андрея Тутышкина вышла на экраны. Благодаря прекрасной музыке, талантливой игре актеров и искрометному народному юмору картина о борьбе с бандой «пана атамана Грициана Таврического» стала кино-легендой.

И по своей популярности «Свадьба в Малиновке» уступала тогда лишь «Кавказской пленнице». Переведенную на английский и немецкий язык комедию только по официальным подсчетам посмотрели почти 75 млн человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.