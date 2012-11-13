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II Национальная театральная премия Беларуси стартовала 12 ноября со спектакля «Принцесса и свинопас»

13 ноября 2012 06:57
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Новости Беларуси. Спектакль «Принцесса и свинопас» по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена Витебского театра «Лялька» накануне открыл конкурсную программу II Национальной театральной премии Беларуси. В этом году появились три новые номинации: «Лучшая работа хореографа-постановщика», «Спектакль для детей» и «Спектакль театра кукол».

Победителей во всех десяти номинациях наградят 19 ноября. Жюри предстоит выбрать лучших из 16 спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 ноября Театр юного зрителя покажет постановку «Пан министар», а свою «Пиковую даму» представит Гродненский областной театр кукол. Свое мастерство на этой неделе покажут Могилевский и Минский театры.

Валерий Зимницкий, актер Белорусского театра «Лялька» (Витебск):
Здесь два вида кукол: марионетка и планшетка. Очень быстро нужно менять, а в первое время мы не успевали. Стараемся, как-то справляемся.   

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
мы оставили принципе академии, когда у нас в жюри принимают участие представители всех театров, в том числе и наших Союзов (Союз театральных деятелей, критиков, Союз композиторов).

# Культура # Театр # Фестивали и карнавалы

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