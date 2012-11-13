Знаменитый путешественник Федор Конюхов привез в Минск выставку своих картин

Новости Беларуси. Знаменитый путешественник Федор Конюхов приехал в Минск. В белорусской столице он представит более 45 своих картин, посвященных приключениям и отважным людям. Экспозицию можно увидеть уже 13 ноября.

В целом за свою жизнь известный мореплаватель создал свыше 3 тысяч творческих работ. Средства от благотворительной выставки в белорусской столице пойдут на возведение храма Богоявления в столичном микрорайоне Лошица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Конюхов, путешественник:

Мне очень приятно приехать в Беларусь. Я всегда ищу какие-то пути, чтобы попасть в Беларусь, потому что это родная страна, у меня здесь юность прошла.

Приехал, чтобы помочь строить храм Богоявления. Минск, Беларусь украсится этим храмом. А русская православная церковь приобретет еще один купон на нашей святой земле.

Федор Конюхов совершил свыше полусотни уникальных морских, сухопутных экспедиций и восхождений, среди которых 4 кругосветных путешествия в полном одиночестве. Он 15 раз пересек Атлантический океан, причем один раз на весельной лодке. В общей сложности на яхте Федор Конюхов прошел примерно 380 тысяч миль, что сопоставимо с расстоянием от Земли до Луны.