В Минске вручены дипломы номинантам премии Союзного государства в области литературы и искусства

Новости Беларуси. Композиторы, дирижеры и писатели поборются за премию Союзного государства в области литературы и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 30 июня, в Минске состоялось торжественное вручение специальных дипломов номинантам. Это люди, чья работа внесла значительный вклад в укрепление отношений Беларуси и России.

Далее экспертный совет выберет трех лауреатов, имена которых назовут на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Песни для души. Они задевают струны души. У каждого человека есть какие-то эмоции – отрицательные, положительные. Мы стараемся здесь играть на положительных эмоциях, потому что человек должен быть человеком. Это близко и понятно каждому человеку – дом, детство, родина, мама.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода в г. Минск:

Памятник святейшему Патриарху Алексию II, который располагается у храма-памятника. Это действительно очень интересный замысел, который реально реализован. И на мой взгляд, и даже не на мой, потому что многие, кто приходят, кто видят этот памятник, поражаются тому внутреннему наполнению, которое несет этот образ для людей.