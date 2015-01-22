Новости Беларуси. «Архив свидетеля войны». В Минске презентовали концепцию Национального павильона для 56-й Венецианской биеннале современного искусства.

Беларусь представит проект, посвященный Первой мировой. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы каждый смог стать не только свидетелем истории, но и участником произошедших событий.

Подготовлена для посетителей и мультимедийная инсталляция «Лес». Она поможет проникнуться образом вечности, природы и белорусского ландшафта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Рыбчинская, куратор проекта «Архив свидетеля войны»:

Путешествующий, переездной музей – это формат. В данном случае выбрана практика современного искусства, как патесепатариарт. Это искусство, в котором основным является участие, участие посетителя. И через участие посетителя формируется вот это самое произведение.