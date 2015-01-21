Прямой эфир

Республиканский конкурс «Юные таланты Беларуси» прошел в детском центре «Зубренок»

21 января 2015 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский конкурс «Юные таланты Беларуси» принимала Минская область. Почти 200 юных певцов собрал под своей крышей Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок».

Участники музыкальной смены в течение трех дней боролись в нескольких номинациях: эстрадное и народное творчество, коллективное и сольное исполнение. А еще посетили специальные мастер-классы, приняли участие в спортивных и развлекательных мероприятиях.

Жюри и зрителей сразу покорил представитель Крупского района. Владислава Захарьева отличает красота голоса, мелодичность и особый стиль исполнения композиций. По результатам конкурса он был признан лучшим.

Кстати, это не первая награда маленьких крупчан на фестивале. Несколько лет назад почетную награду получила и Дарья Сманцер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владислав Захарьев, победитель Республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси»:
Все участники ехали и поднабрать опыта, и показать свой уровень исполнения композиций. При том, что мы были конкурентами, мы все очень сплотились, сдружились и очень весело проводили время. Петь мне доставляет только одно удовольствие.

Светлана Захарьева, преподаватель Крупской музыкальной школы:
Сейчас мы занимаемся тем, что ищем новую конкурсную композицию, которая бы соответствовала внутреннему содержанию, которая бы раскрывала технический потенциал.

# Культура # Конкурс # Владислав Захарьев # Светлана Захарьева

Другие новости рубрики

Все новости
Руководитель ансамбля «Грамніцы» Владимир Зеневич рассказал о колядных традициях белорусов
20 января 2015 10:02

Руководитель ансамбля «Грамніцы» Владимир Зеневич рассказал о колядных традициях белорусов

264 года назад в Беларуси был создан первый музыкальный театр. О развитии музыки и театра того времени рассказали гости программы «УТРО»
20 января 2015 08:49

264 года назад в Беларуси был создан первый музыкальный театр. О развитии музыки и театра того времени рассказали гости программы «УТРО»

Актеров уличного театра будут готовить в специальной лаборатории в Минске
19 января 2015 17:46

Актеров уличного театра будут готовить в специальной лаборатории в Минске