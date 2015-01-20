Руководитель ансамбля «Грамніцы» Владимир Зеневич рассказал о колядных традициях белорусов

Что такое Коляды и откуда они взялись?

Владимир Зеневич, руководитель ансамбля «Грамніца» БГУКИ:

Коляды - это древний народный праздник, который на Беларуси празднуют ещё с христианских времён.

Какие есть традиционные моменты, которые нужно упомянуть?

Алёна Грибко, студентка 2-го курса БГУКИ, участница ансамбля «Грамніца»:

Три главных момента: это три кутьи. Кутья - каша, которую готовят заранее. Это является главным атрибутом белорусских Коляд. Первая кутья - это кутья «голодная», которую называют также «постная». Она проводится накануне Коляд после Филипповского поста. Потому она и называется «голодная» - это последний день поста. Вторая кутья - кутья богатая. Она проводится на Новый год. И последняя кутья - кутья водяная.

Коляды празднуют две недели - начиная с 7 января и до 19-го.

Традиции сейчас утрачиваются?

Владимир Зеневич, руководитель ансамбля «Грамніца» БГУКИ:

Эта традиция никогда не передавалась. Новое время, теряются культурные основы, но вместе с тем Беларусь отличается от других стран мира тем, что мы очень хорошо сохранили этот древний вклад белорусской культуры, несмотря на то, что идут уже совершенно иные приоритеты.

Что является основным признаком щедрования?

Владимир Зеневич и Анастасия Самусик:

Все колядные вечера - это святые вечера. Вечер, когда мы отмечаем «шчадрэт» - это щёдрый вечер. Цёдрый - потому что богатый. Перед Новым годом употребляют мясо и все, чего нельзя было потреблять в пост. Все обряды, которые проводятся в этот вечер связаны с урожаем, благополучием человека. Присутствуют такие символы как коза - это символ природы, которая каждый день умирает, воскрешает и возрождается. Коза - то животное, которое на Беларуси очень жалеют и ценят, потому что «дзе каза ходзіць, там жыта родзіць», одним словом, «дзе каза бывае, таго шчасце не мінае»