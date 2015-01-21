Выставка, посвященная 10-летию объединения современных художников «Артель», открылась в Минске

Новости Беларуси. Выставка, посвященная 10-летию «Артели». Сегодня в объединение художников входит 11 мастеров кисти. Человек и природа, мир реальный и абстрактный – все это на их полотнах. Как признаются авторы работ, главная идея творчества – возрождение идеалов «Серебряного века». Не случайно выставка открылась под символичным названием «Золотой век». Художники словно возвращаются к традициям прошлого.

Как в хоре, где поют разные голоса, создается песня, так и художники «Артели» вместе образуют гармонию искусства. Так высоко и тонко о своих подопечных говорит Григорий Нестеров – руководитель художественного объединения. Нанизывая, словно бисер на нитку, он когда-то собрал всех вместе, чтобы сегодня создавать прекрасное с помощью красок.

Григорий Нестеров, художник:

У нас собрались люди очень разные. Для меня важно было, чтобы каждый из членов говорил своим голосом и делал бы убежденно то, что он делает. То есть он не может делать иначе, иное.

Их творчество нельзя сравнить ни с одним современным автором, их картины не похожи ни на какие другие. А все потому, что художники «Артели» работают с уникальными стилями.

Здесь абстракционизм, который и сегодня не многим понятен, снимает шляпу перед малоизвестным неоабсолютизмом. Последний, как направление, появился именно благодаря творчеству Григория Нестерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Нестеров, художник:

Я часто привожу такой пример. Электрон (мельчайшая частичка). Где его границы? Его границы – весь мир, постепенно убывающее поле этого электрона. Точно так же и мы, знаем мы это или не знаем, принадлежим миру цельному, большому. И это абсолют.

Абсолютно разные образы для вдохновения. И все же художников «Артели» объединяет главное – тяга к искусству и неиссякаемое вдохновение.

Так, тема Елены Шлегель – неземные образы русалок. Сколько себя помнит, художник всегда пыталась передать в искусстве ранимую женскую душу. Но однажды, расписывая стены Национальной библиотеки, привычные персонажи сменил образ литературный.

Елена Шлегель, художник:

Есть работа, посвящена творчеству Максима Богдановича. Но кто лучший певец женских образов в белорусской поэзии, чем Максим Богданович. Так что, в общем-то, она тоже там соткана из женских образов.

Первая выставка художников «Артели» открылась еще в 2004 году. Ее успех и определил дальнейшее творческое сотрудничество. Сегодня мастера выставляются не только на родине, но и далеко за ее пределами. Их картины находятся в частных коллекциях Лондона, Франции и США.

Так, белорусский пейзаж Сергея Писаренко покорил американского посла. Теперь картина с национальным колоритом украшает стены Белого дома.

Сергей Писаренко, художник:

Стремление к чему-то такому, что невидимо изобразить. Люблю работать именно в тонкостях таких. А когда ты начинаешь смотреть в этот мир, ты начинаешь видеть гораздо больше, чем в каком-то обычном ритме.