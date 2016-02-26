Новости Беларуси. Двадцать мгновений из жизни маэстро. В Минске открылась выставка «Неизвестные фотографии Владимира Мулявина». Автор экспозиции Юрий Иванов.

Фотохудожник впервые показал публике уникальные снимки основателя и художественного руководителя легендарного ВИА «Песняры». Тут и портреты, и фоторепортажи с гастролей, и фрагменты личной жизни. Многие работы представлены впервые. Некоторые и вовсе только недавно были проявлены из старых пленок.

К слову, в этом году народному артисту СССР Владимиру Мулявину исполнилось бы 70 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.