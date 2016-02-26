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Первые билеты на «Славянский базар» в Витебске поступят 26 февраля в продажу

26 февраля 2016 06:59
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Новости Беларуси. Первые билеты на «Славянский базар» в Витебске поступят 26 февраля в продажу. Реализация квитков будет проходить в несколько этапов. В первый этап включены концерты торжественного открытия и закрытия, два дня финала конкурса исполнителей эстрадной песни, сольные концерты Сергея Лазарева, Кристины Орбакайте, Валерия Леонтьева, Максима Галкина, Дианы Арбениной и другие.

С первого же дня продаж билеты можно будет приобрести не только в кассах Витебска, но и через Интернет. Со второго этапа, который стартует 25 марта, начнется продажа билетов на остальные проекты в Летнем амфитеатре. В третий этап включены проекты на других фестивальных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Славянский базар в Витебске # Славянский базар в Витебске-2016

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