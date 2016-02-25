В Национальном историческом музее представили квест для посетителей

Новости Беларуси. Очередь на пути к искусству. Наплыв желающих посмотреть на работы легендарных Гойя, Пикассо и Бакста пережил Минск. В музее практикуют день льготного, а то и бесплатного посещения некоторых экспозиций.

В Год культуры практически все учреждения, связанные с искусством, занимаются популяризаций своих выставок. Так, в Национальном историческом представили квест для посетителей. Это четыре километра из 30 загадок, ответы на которые спрятаны в залах и на минских улочках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Остроголовая, ведущий научный сотрудник отдела музейной коммуникации Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это может быть какое-то задание на внимательность. Например, сосчитать, сколько в залах представлено кинопроекторов. Это может быть еще какое-то задание даже с математическими выражениями, то есть посчитать, умножить и получить определенный результат. Все это направлено на то, чтобы человек не просто скучно гулял по музею, рассматривал экспонаты.