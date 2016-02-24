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Юбилей народного писателя Ивана Мележа 24 февраля отметят в Купаловском театре

24 февраля 2016 09:10
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Новости Беларуси. Юбилей народного писателя Ивана Мележа 24 февраля отметят в Купаловском театре. Спектакль «Люди на болоте» покажут для необычной публики. В зрительном зале ждут дочерей и внука писателя, которому в этом году исполнилось бы 95. Гостями праздничного вечера станут и народные артисты Беларуси, игравшие главные роли в первых постановках.

Спектакль «Люди на болоте» создан по романам, входящим  в «Полесскую хронику» Мележа. На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы он идёт уже почти 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Купаловский театр

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