Новости Беларуси. Юбилей народного писателя Ивана Мележа 24 февраля отметят в Купаловском театре. Спектакль «Люди на болоте» покажут для необычной публики. В зрительном зале ждут дочерей и внука писателя, которому в этом году исполнилось бы 95. Гостями праздничного вечера станут и народные артисты Беларуси, игравшие главные роли в первых постановках.

Спектакль «Люди на болоте» создан по романам, входящим в «Полесскую хронику» Мележа. На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы он идёт уже почти 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.