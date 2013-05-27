В Минске открылась выставка художника Андрея Смоляка «Ожившие картины»

Новости Беларуси. Минский Монмартр. В столице открылась выставка художника Андрея Смоляка «Ожившие картины». Они расположились не совсем традиционно: на заборе вдоль Парка Челюскинцев.

Поделиться своими впечатлениями пришли известные белорусские персоны. Именно они в разное время примеряли на себя роли героев картин. Был презентован и новый фото-образ, который положит начало очередному этапу авторского арт-проекта.

Среди будущих участников - актриса Моника Белучи, супермодель мира Екатерина Доманькова и звезды большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Смоляк, автор проекта «Ожившие картины»:

Это большой подарок от всех нас Минску и минчанам, этот проект сделан с такой огромной любовью, такими шикарными профессиональными людьми, вдохновленными этой идеей.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Проект настолько масштабный, что здесь было все: был и дворец великолепный белорусский, ночной клуб, был «Славянский базар». Наверное, проект уже воплотил все площадки, платформы, которые только можно было, и вот спустился непосредственно к людям. Чем больше будем знать своих белорусов, больше любоваться, наверное, тем больше нам захочется творить самим что-то доброе, красивое.

Дарья Домрачева, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по биатлону:

Я очень горжусь, что приняла участие в этом проекте, и хочу еще раз повторить, что очень здорово, что появляются такие неординарные идеи, что идеи осуществляются и дарят радость всем людям.