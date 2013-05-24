Открытки 20-30-х годов прошлого века представлены в Копыле

Новости Минской области. «Адреса истории». Около двух десятков оригинальных открыток 20-30-х годов прошлого века представлены на экспозиции в Копыльским районном краеведческом музее. Все это - исключительно ручная работа.

Открытки поздравляют адресатов с Днем рождения, Рождеством Христовым и Пасхой. В музей их передачи жительница деревни Семежава.

Еще одна частная коллекция повествует о легендарные самолеты. На выставке представлены 15 макетов. Среди них - бомбардировщики и истребители.

Копыльский краеведческий музей охотно выставляет частные коллекции жителей своего района. В перспективе здесь пройдет выставка одного экспоната и коллекции изделий из фарфора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Мы начали получать звонки. Люди начали звонить и спрашивать, можно ли им принести их маленькие скромные коллекции. На их взгляд скромные, на наш – нет. Смотрите, открытка – ручная, с бантиком, мы ее открываем, а здесь поздравление. И, как мы сегодня вписываем то, что мы хотим сказать. Мы делаем вывод: оказывается, сегодня ничего нового не изобрели. Наши родители, наши деды уже давно выпускали вот такую прелесть, которой нет сегодня сравнения.