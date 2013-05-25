В Минске проходит фестиваль-ярмарка народных ремесел

Новости Беларуси. Ещё одни гуляния 25 мая развернулись в Минске. Пятый фестиваль-ярмарка народных ремесел, несмотря на неутешительный прогноз погоды, собрал около 400 мастеров со всей Беларуси.

Соломо- и бисероплетение, гончарство, ткачество, вытинанка, ювелирное искусство... Почти все виды традиционных художественных ремесел представлены сегодня в столичном Лошицком парке.

В течение всего дня мастера будут не только демонстрировать коллекции своих работ, но и соревноваться друг с другом. А у посетителей есть уникальная возможность попробовать самим создать уникальную вещь на одном из многочисленных мастер-классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Степанюк, мастер:

Это очень значимый фестиваль, потому что мы работаем целый год, а на таких праздниках мы видим очень много нового и интересного.