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В Минске проходит фестиваль-ярмарка народных ремесел

25 мая 2013 14:22
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Новости Беларуси. Ещё одни гуляния 25 мая развернулись в Минске. Пятый фестиваль-ярмарка народных ремесел, несмотря на неутешительный прогноз погоды, собрал около 400 мастеров со всей Беларуси.

Соломо- и бисероплетение, гончарство, ткачество, вытинанка, ювелирное искусство... Почти все виды традиционных художественных ремесел представлены сегодня в столичном Лошицком парке.

В течение всего дня мастера будут не только демонстрировать коллекции своих работ, но и соревноваться друг с другом. А у посетителей есть уникальная возможность попробовать самим создать уникальную вещь на одном из многочисленных мастер-классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Степанюк, мастер:
Это очень значимый фестиваль, потому что мы работаем целый год, а на таких праздниках мы видим очень много нового и интересного.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Ярмарки в Минске

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