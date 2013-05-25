В Гродненской области 80-летний пенсионер возродил искусство лозоплетения

Новости Беларуси. В Гродненской области 80-летний пенсионер плетёт мебель из лозы. Удивителен не сам факт возрождения народного промысла, а стремление передать свой опыт младшему поколению. Ведь мастер-самоучка начал заниматься лозоплетением в детстве, а вот продолжить хобби получилось только на пенсии. Сегодня его работы можно встретить не только у односельчан. За уникальным товаром приезжают со всей Беларуси.

Пенсионер Михаил Карпушев в своей импровизированной мастерской проводит всё свободное время. Корзины из лозы он научился плести ещё в школьные годы, затем был многолетний перерыв. Достичь наивысшего мастерства удалось только после выхода на заслуженный отдых.

Михаил Карпушев, мастер:

Приезжали из Минска, Пинска, Бреста… Толпами ко мне шли: сделай и все! Кому кресло-качалку, кресло… Я делал 4 кресла, журнальный столик. Всем все понравилось. Отбоя не было!

Простую на первый взгляд работу пока никто из сельчан освоить не смог. В ученики, признаётся Михаил Устинович, напрашивались многие, но уже в процессе заготовки материала разрезать лозу на тонкие полоски ни у кого не получалось.

Каждую заготовку ещё необходимо стачивать вручную. Идеальная толщина лозы всего один-два миллиметра. Зато мебель, или корзины из неё получаются крепкие и практичные.

Односельчане за ними выстраиваются в очередь. Соседка Елена Давыдик уже несколько корзин заказала, а сегодня пришла за креслом для внучки.

Елена Давыдик, жительница д. Индура, Гродненского района:

Очень удобный стульчик для маленького ребёночка. Два года ей скоро будет, надо было попробовать, ей самой залезть. Она качалась на нем. Это кресло-качалка.

Сплести корзину для Михаила Устиновича не составляет большого труда. Самое главное найти подходящий материал. В поисках вот такой лозы мастеру приходится проходить десятки километров.

В последние годы, признаётся мастер, с материалом стало намного сложнее. Возраст уже не располагает к длительным прогулкам, а на заготовку отправить некого. Подходящий кустарник может найти только специалист.

Михаил Карпушев:

Не каждая лоза гнётся, как надо. Я даже вижу по коре, какая гнётся, а какая не гнётся.

Бросать увлечение Михаил Устинович не собирается. Говорит, работать будет пока не найдёт преемника. В планах посетить местную школу, чтобы заинтересовать народным промыслом учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.