В ларце были замечены статут ВКЛ и карта Христофора Колумба. Чем уникальна галерея Михаила Савицкого в Минске?

Для современных минчан галерея Савицкого – океан вдохновения. Здесь проходят выставки, собираются на вернисажи и балы. Но удивительно, что культурная жизнь в этих залах началась задолго до XXI века. Чем уникальна галерея Михаила Савицкого в Минске, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

1775-й. Среди прочих камениц в центре губернского Минска упоминается палац. Жизнь этому прекрасному дворцу подарил подканцлер ВКЛ, ясновельможный пан Михаил Пшездецкий. Есть даже версия, что классическая «песня» родилась для визита тогдашнего короля Станислава Августа Понятовского. К роскошному дому прилегали два симметричных флигеля. Там жили слуги, готовили званые ужины для гостей.

Правда, до наших дней дошел только левый. Зато дворцу посчастливилось пережить все войны лихолетья. И хоть следов минской знати немало, палац – один-единственный. Юлия Ковалева, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

В 1799 году у Пшездецких этот дом купили Андрей и Анна Станкевичи. Андрей Станкевич известен как городской аптекарь. Этот дом продавался вместе со всеми приусадебными постройками – это флигели. В одном из флигелей этого дома Андрей Станкевич, вероятно, и разместил свою аптекарскую лабораторию.

Уже у потомков Станкевича дом купил Юрий Кобылинский – это самая интересная личность для музейщиков. У него в коллекции были минералы, старопечатные книги, какие-то археологические находки, предметы искусства, живописи, иконы. Известно также, что он сам реставрировал иконы, ну, и в этом доме он сделал свой музей.

Это судьба. Музей словно перешел по наследству. Галерею Савицкого обожают туристы. Но вернемся к страстному коллекционеру – товарищу Кобылинскому. В его ларце были замечены даже статут ВКЛ и аутентичная карта Христофора Колумба. Помнят эти стены художника Яна Дамеля и драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича. Они были хорошими друзьями Кобылинского. Хозяин так «жег» на вечерах юморинами, что его даже прозвали королем лгунов. Стендап-комики точно оценили бы. Шлейф солнца сохранился и сегодня.

Юлия Ковалева:

После Кобылинского дом выкупил минский городской глава Леопольд дель Паце – это был последний хозяин этого дома. У Софьи Ковалевской есть упоминание о том, что жена дель Паце устроила или в доме, или во флигеле магазин французской моды, где шляпки продавали. И уже Леопольд дель Паце продал этот дом мужскому духовному училищу. В конце XIX века здесь размещались классы на несколько комнат, где жили ученики. До 1918 года училище здесь существовало. После революции оно было закрыто, но дальше уже в доме находились разные учреждения государственной власти.

Для старожилов это здание навсегда останется областным военкоматом. Находился он в шляхетских стенах в послевоенные годы. А мы берем саквояж и по взмаху трости возвращаемся в век XIX.

Во дворце Пшездецких были роскошные интерьеры с голландскими печами и уникальными фресками. Фрагменты настенной живописи и печные изразцы обнаружили при реставрации. Юлия Ковалева:

Они все разные, и в двух залах удалось их сохранить. По рисунку этого зала можно предположить, что когда-то в этой комнате находилась спальня, потому как здесь типичный узор на этом карнизном поясе: изображены младенцы, они как амуры, только у них нет крыльев.

В соседней комнате фресковый узор – это колчан со стрелами и дубовые листья. Можно предположить, что в этой комнате находилась охотничья или оружейная. Охота – это любимое развлечение белорусской шляхты.

В четырех залах сделали реконструкцию, т. е. на том месте, где находились старые фрески, сделали реконструкцию, и они тоже интересны тем, что они абсолютно разные. В одном зале растительный узор, в другом – вариации разных геометрических фигур, а в третьем зале – это рисунок кладки, поверх кирпича, штукатурки художник заново нарисовал еще одни камни только уже такой живописный вариант, такой красивый фронтон.

И хоть мемуаров на память не сохранилось, можно представить, как легким взмахом веера дамы приглашали кавалеров на вальс. Телепортироваться в светскую жизнь и испить чаю по-дворянски можно на первом этаже. Антикварная мебель, картины, посуда и сводчатые потолки передают дух прекрасной эпохи. Когда при свечах музицировали на фисгармонии и декламировали стихи. Юлия Ковалева:

Это парадная гостиная. Это место для приема почетных гостей, здесь могло не быть даже стульев. Это место, где гости ожидали, пока к ним придет хозяин, и в это время, чтобы им не было скучно, они могли рассматривать разные ценные предметы.

Ровесником этого дома является один из наших экспонатов – это японская напольная ваза. Японский фарфор очень высоко ценили в Европе, и если они разбивались, их старались сохранить. Вот, допустим, эта ваза склеена из 90 фрагментов. Если это был тонкий фарфор, например, какая-то фарфоровая чашечка с красивой росписью, то разбитый случайно фрагмент, осколок могли огранить золотом и носить на шее в качестве медальона.

Шикарную печь и деревянную лестницу восстановили на старинный манер. Поднимаемся на второй этаж и попадаем в мир соцреализма. В 2012-м, когда здесь прописалась галерея героя Беларуси, почетного гражданина Минска, народного художника Беларуси – Михаила Андреевича Савицкого. В его честь обустроили 11 залов. 80 именных полотен. Такой коллекции шедевров нет нигде в мире.

Герои советского времени, инженеры и колхозники, радость и драмы советской эпохи. Биография белорусского народа, личные рассуждения. Все «Человек-глыба» передавал на своих полотнах. Глобальные темы, огромный масштаб.

Чтобы вместить все, даже сделали пристройку ко дворцу. Здесь можно побывать в мастерской и рабочем кабинете мэтра. Посреди красок и полотен – любимые валенки, которые художник не снимал в холодной мастерской, и ящик с инструментами, который Савицкий сделал сам. Талантливый, строгий, глубокий, закаленный, как сталь, жизнью.

Юлия Ковалева:

Самый известный цикл его работ посвящен теме фашистского лагеря смерти, через который он сам прошел, – «Цифры на сердце» в коллекции музея истории Великой Отечественной войны. Он был в трех лагерях: Бухенвальд, Дора-Миттельбау и Дахау. Но у нас представлены два других крупных его цикла. Цикл «Черная быль» посвящен самой крупной техногенной катастрофе в истории человечества – это авария на Чернобыльской АЭС.

И два библейских цикла – это Евангельская серия и «Заповеди блаженства» по Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это фактически последнее десятилетие его жизни, его больше всего интересовали библейские сюжеты и христианская тема.

Отличный повод сделать субботу культурной и найти музу на месяц вперед. Сюрпризом для минчан станет и выставка «Огни моего города» с твистом на Немиге и эскимо за 28 копеек. Ретроспектива и современные признания в любви от разных художников согреют вас и ваших детей.