Рассмотреть уникальные ковры-картины и научиться писать своё имя по-персидски. Выставка иранской культуры работает в Минске

Уроки персидского. «Любовь моя, уже утро. Наполни мой бокал вином. Жизнь слишком коротка, чтобы не наслаждаться ею», – эти и другие строки персидских поэтов и мудрецов можно увидеть в филигранном исполнении каллиграфов на выставке «Иран – драгоценная земля». Есть тут и знаменитые персидские ковры, изделия из терме – драгоценной ткани ручной работы, шедевры минакари и хатамкари. Если вы впервые слышите эти слова, то самое время заглянуть в галерею «Университет культуры». Что уникального можно увидеть на выставке иранской культуры в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Экспозиция состоит из разных предметов: это и каллиграфия, миниатюрная живопись, представлены ковры-картины ручной работы и различные предметы декоративно-прикладного искусства, это достаточно известная техника минакари – роспись эмалью по фарфору и керамике, также хатамкари – это инкрустация по дереву и многое другое.

Иранские картины-ковры – отдельная история. Как и большинство высококачественных изделий ручной работы, они плетутся по старинной технологии из шерсти и шелка. Правда, вместо привычных традиционных узоров и орнаментов вы увидите на них конкретный сюжет. Марина Татаревич:

Одной из самых ценных работ, представленных на выставке, это изюминка нашей выставки – это работа Махмуда Фаршчияна, представленного у нас в галерее. Иранские мастера подходят очень трепетно к созданию картин-ковров, всегда используются натуральные нити, натуральные ткани, сюжет, раскрывающий особенности женской красоты, – это всегда очень поэтично, романтично, пропитано любовью к их стране и, конечно же, к религии.

Здесь вы можете не только рассмотреть уникальные картины, стоимость которых достигает 20 тысяч долларов, но и научиться писать свое имя по-персидски. И поможет в этом каллиграф с 18-летним стажем Саид Сахраи.

Саид Сахраи, каллиграф, художник (Иран):

Я с самого детства начинал, у нас в семье была каллиграфия, и мне всегда было интересно, как сделать великолепные, красивые картинки при помощи обычного каляма.

Вот еще один термин в вашу копилку: калям – основной инструмент, используемый в арабской письменности. Саид получил диплом мастера в каллиграфической школе в Иране. А сегодня будущий стоматолог, студент факультета Белорусского государственного медицинского университета с удовольствием делится своим мастерством с минчанами.

Саид Сахраи:

Каллиграфия считается в Иране неземным искусством. Это искусство, которое дает тебе спокойствие, погружение в себя, и ты получаешь, как во время медитации, более красивые чувства в жизни.

К слову, персидскую каллиграфию можно начать осваивать без каких-либо специальных знаний и навыков. Чтобы вы смогли в этом убедиться, Саид Сахраи провел для нас персональный мастер-класс. Саид Сахраи:

Это калям, который бывает разным. Они отличаются по диаметру, ширине и кончик разный. В зависимости от размера нашей бумаги, мы выбираем разные калямы. Еще нам нужны чернила, они тоже бывают из разных источников: растительные или синтетические.

А вот кроме каляма и чернил, вам еще понадобится выдержка. Первые шаги в персидской каллиграфии получаются неуклюжими. Линии неровные, штрихи смазанные, но зато какой восторг – написать свое имя на фарси. В персидском буквы пишут справа налево, а имена получаются такими короткими, что сами ученики потом немало удивлены.

Татьяна Карабань:

Меня зовут Татьяна – это ж русское имя. «Татьяна (русская душою, сама не зная почему) любила русскую зиму с ее холодною красою». Тем более такая зима сейчас стоит. Выставка очень хорошая. Я не была в Иране, очень красивая страна, судя по картинам. А письменность – это вообще произведение искусства.

Тамара Бурцева:

Тамара – длинное имя, а здесь все так просто. Меня еще поразило то, что вот это сочетание современности и истории даже в картинах овеяно таким одухотворением. Очень впечатляет!

Экспозиция приурочена к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране, которая дала серьезный толчок к развитию культуры. На выставке вы познакомитесь с самобытным творчеством страны и ее национальными традициями: кухней, достопримечательностями и, конечно же, литературой.

Саид Сахраи:

Большинство моих работ сделаны на стихи известных поэтов Ирана. Дело не только в красоте картины, должен быть глубокий смысл, чтобы когда читаешь, чувствовать дополнительную красоту. И стихи, и каллиграфия – комбинирование двух искусств. «Я готов отдать своей любимой все, что имею. Нет ничего дороже любви», – говорит одна из картин, написанная Саидом на стихи Джалаладдина Руми. В чем-то эта работа – пророческая. Ведь на одном из таких мастер-классов каллиграф встретил свою судьбу. Невеста Саида Сахраи учится в лингвистическом университете, и теперь, кроме итальянского и английского языков, с удовольствием изучает фарси.

Виктория Стовбец:

Иранская культура меня привлекает в первую очередь поэзией – это стихи потрясающих поэтов, в которых я нахожу частичку своей души. Это огромный пласт культуры и искусства, и вдохновение лично для меня.

Так что искусство объединяет, поэтому дерзайте. Кстати, 16 и 17 февраля в галерее «Университет культуры» ждут всех желающих на киновечера, посвященные иранской культуре. Ну, а прямо сейчас – небольшой сюрприз для нашей программы.