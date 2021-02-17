Буквы в авторском видении и уникальные артефакты. Выставка, посвящённая белорусскому языку, появилась в Минске

Чтобы сохранить культурные традиции народов, 21 февраля принято отмечать Международный день родного языка. Национальный исторический музей Республики Беларусь предлагает посетить выставку «Моўны код», приуроченную к этой дате. Что уникального можно увидеть на выставке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Татьяна Миронович, куратор выставки:

В этом году мы решили организовать небольшую выставку к этому событию, этой дате. Подготовить не совсем обычную выставку, которая не будет рассказывать, глубоко копаться в истории белорусского языка, а мы решили сделать такой акцент на белорусском алфавите.

Всем известные буквы предстают перед нами как в привычном ракурсе, так и в авторском видении. Татьяна Миронович:

Разместили работы классика Владимира Басалыги – это классик графики, который рисовал белорусский алфавит еще в 80-х годах.

Продолжить его идею мы решили при помощи работ современной витебской художницы Томы Прокофьевой. Она в 2018 году сделала нечто подобное с работами Владимира Басалыги: свое видение современного белорусского алфавита.

Дополнили экспозицию и артефактами, которые помогут узнать больше о родном языке и истории. Татьяна Миронович:

Выбрали мы археологические находки, которые датируются Средневековьем. Они были найдены в Минске, в Полоцке и на Браславщине. Они рассказывают о том, что в Беларуси ходила письменность уже в XIII-XV веках. И это было не только кириллическое письмо, которое принесло нам христианство, но это было и не совсем понятное нашим исследователям руноподобное письмо и некоторые знаки, которые на сегодняшний день невозможно расшифровать.

С 1920 года по 1936-й, на протяжении 16 лет, в Беларуси активно использовались целых четыре языка: белорусский, русский, польский и идиш. Свидетелей былых времен (редкие графические работы, а также документы и периодические издания) можно увидеть здесь до конца февраля.

Татьяна Миронович:

Мы подготовили к нашей экспозиции не только работы и артефакты, но и некоторые активности. Например, можно поиграть в слова: в наших работах написаны некоторые слова, возможно, на сегодня нашим юным посетителям они не будут знакомы. Можно будет взять карточку, прочитать слово, перевернуть ее и попробовать узнать: совпало ли то, что отгадал посетитель, или не совпало.