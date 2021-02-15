Коллекционер из Любани собирает платки. Посмотрите, какая красота!

Новости Беларуси. В Любанском музее народной славы прошла выставка платков из собрания местного коллекционера Сергея Выскварко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На выставке представлено около сотни уникальных экспонатов.

Некоторые из них – подарки, некоторые приобретались на разных фабриках по всему миру. Есть экземпляры из России, Украины, США и даже Японии. Но самые уникальные – те, что были найдены в деревнях.

Их вместе с семейными историями передают бабушки. Кроме того, коллекционер изучает способы завязывания платков.

Только в Любанском районе этих способов десятки. Кстати, самым старым платкам в коллекции полтора века.

Сергей Выскварко:

Самыя старажытныя, напэўна, тут з іх дзве. Адна – гэта тая, якую мая прабабуля маёй бабулі завязала на вяселлi, а потым гэту ж хустку мая бабуля завязала маёй маме. Гэта па лініі таты яна перадаецца. Яшчэ адна – гэта хустка вытворчасці Асафа Баранава. Была у Расіі такая мануфактура. Гэта хусткі, якія на чырвоным фоне друкаваліся рознымі колерамі. Асаблівыя хусткі, яны нават па ўсяму свету вядомы, іх называюць рускімі хусткамі.

Елена Квиткевич, старший научный сотрудник Любанского музея народной славы:

В давние времена платок сопровождал женщину на протяжении всей жизни, начиная с первого, подаренного когда-то в раннем детстве платочка, и до последнего платка, который застилал подушку умершей старушки. С возрастом платок женщины менялся, зависел от ее социального, семейного статуса и, конечно, от материального благосостояния.

Кстати, в коллекции 250 платков.