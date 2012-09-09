День города в Минске. Выставка техники у Национальной библиотеки и ярмарка-продажа продукции столичных предприятий

Новости Беларуси. Минск продолжает отмечать свой День рождения. Гуляния не прекращаются на площадке возле Национальной библиотеки. Там продолжает свою работу грандиозная выставка. Всё - от продуктов питания и промышленных товаров до сложной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие модели представили гиганты отечественного машиностроения. 9 сентября ярмарку посетил и председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Предприятия продемонстрировали мэру новые разработки и технологии. Обсуждались вопросы увеличения объемов продаж.

Минчане и гости воочию смогли оценить всю мощь и маневренность белорусских машин, увидеть выставку архитектурных и инновационных проектов.

Минчанка:

Очень много техники. Очень красиво, очень красочно! Ребенку понравилось – он все трактора облазил!

Никто из покупателей не ушел с пустыми руками. Большой выбор продукции предложили более восьмидесяти столичных предприятий. Многие — со скидками. А настроение поддерживают своими выступлениями творческие коллективы города.

Минчанка:

Уходим довольные, с полными пакетами! Все было замечательно!