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В Вилейском краеведческом музее открылась персональная выставка дизайнера Аллы Судникович

17 января 2013 08:31
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Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее открылась первая персональная выставка дизайнера Аллы Судникович. На протяжении 15 лет женщина отвечает за оформление города, а теперь решила попробовать себя в новом ракурсе, рассказали в программе «Минщина» а СТВ.

Ее экспозиция уникальна уже потому, что в ней представлены работы сразу в нескольких техниках. Картины, а их несколько десятков, напоминают традиционные белорусские орнаменты и узоры. А в этом, как известно, преемственность традиционного и современного искусства.

Алла Судникович, художник-оформитель:
Представлены работы в смешенных техниках. Если первый блок у меня больше декоративно-стилизованный, то вторая часть - скорее дизайнерская.  А в голове уже есть новые проекты, новые мысли. Чуть-чуть, может быть, попробую новое. Я хочу писать наши белорусские ковры.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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