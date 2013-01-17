В Вилейском краеведческом музее открылась персональная выставка дизайнера Аллы Судникович

Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее открылась первая персональная выставка дизайнера Аллы Судникович. На протяжении 15 лет женщина отвечает за оформление города, а теперь решила попробовать себя в новом ракурсе, рассказали в программе «Минщина» а СТВ.

Ее экспозиция уникальна уже потому, что в ней представлены работы сразу в нескольких техниках. Картины, а их несколько десятков, напоминают традиционные белорусские орнаменты и узоры. А в этом, как известно, преемственность традиционного и современного искусства.

Алла Судникович, художник-оформитель:

Представлены работы в смешенных техниках. Если первый блок у меня больше декоративно-стилизованный, то вторая часть - скорее дизайнерская. А в голове уже есть новые проекты, новые мысли. Чуть-чуть, может быть, попробую новое. Я хочу писать наши белорусские ковры.