Минский музей кукол превратился в музей-трансформер и представил новую экспозицию

Новости Беларуси. Минский музей кукол превратился в музей-трансформер. Необычная конструкция позволяет кардинально менять планировку. Привычным вариантом со шкафами и посаженными в них куклами современного человека не удивишь. А вот изменение пространства в разных плоскостях – новенькое даже для искушенного зрителя.

Посетителям приготовили еще один подарок – обновленную экспозицию. Деревянные куклы, герои из папье-маше, марионетки.

Куклы на выставке отличаются и по материалу, и по размеру. Например, самый легкий экспонат весит 300 г, а самый тяжелый – 50 кг. Такой куклой управляли несколько человек одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.