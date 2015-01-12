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В Гомеле открылась выставка-реквием работ погибшего в парижском теракте журналиста Мишеля Рено

12 января 2015 09:46
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Новости Беларуси. В Гомеле открылась выставка-реквием работ погибшего в парижском теракте журналиста. Фотографии француза Мишеля Рено представлены в картинной галерее Гавриила Ващенко. Именно здесь в 2008 году автор снимков представил свою первую в Беларуси фотовыставку.

В Гомеле живут близко знавшие журналиста люди, ведь Рено был женат на уроженке этого города. В основу нынешней выставки легли работы из серии «Вокруг света за 80 фото», которые француз подарил  гомельской галерее. Экспозиция будет доступна зрителю символический срок — 40 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи Г.Х.Ващенко:
С Мишелем Рено мы познакомились в сентябре 2008 года. По приглашению горсовета Мишель приехал с персональной выставкой в Гомель и представлял ее в нашей картинной галереи. Это большая утрата не только для французов, но для белорусов  и нас, гомельчан.   

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Людмила Шимбалева

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