Новости Беларуси. Коллектив создателей балета «Витовт» отмечен премией Президента «За духовное возрождение». На подмостках Большого постановка впервые отгремела еще осенью 2013 года. Тогда премьера стала настоящей сенсацией - первым балетом созданным на национально-историческую тематику. Самих же театралов впечатлила сложнейшая хореография и уникальное музыкальное сопровождение.

Белорусская история на театральных подмостках. Балет «Витовт» впечатляет, захватывает, но главное вызывает яркие эмоции. Тут всё своё — идея, персонажи, создатели и танцовщики. После премьеры театральные критики тут же отметили — это балет, который создан белорусами, он о Беларуси и для Беларуси.

Правда, подобная постановка на белорусских подмостках не первая. Да и в основе балета лежит либретто Алексея Дударева, впервые написанного для драматического спектакля. Но либретто со временем изменялось и дополнялось. Вместе с ним трансформировалась и сюжетная линия. Так, в исторические факты вплелась выдумка, та самая чувственная составляющая постановки.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Народный артист Беларуси:

Любовная фабулау она абсолютно придуманная. Для нас очень важно, что мы делали не историческое исследование. Я бы назвал этот процесс созданием легенды на исторической основе.

Вражда двух братьев Ягайло и Витовта в балете овеяна флером романтичных отношений. Солистка балета Александра, уже во власти «Дон Кихота» — новой премьеры Большого — вспоминает: войти в образ польской королевы не просто.

Александра Чижик, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Для меня было очень важно ввестись в эту роль. Я когда выхожу на сцену, у меня внутри что-то щелкает, зажигается и мне хочется передать зрителю то, что внутри у меня.

Масштаб постановки и в количестве участников. В батальных сценах на подмостки выходит до полусотни танцовщиков. Брутальность балета – в темных тонах и музыке.

Вячеслав Кузнецов вспоминает, главную музыкальную тему сочинил буквально сходу, хотя до этого работал в основном с оперой. Признается, писать музыку к балету оказалось сложнее. Ведь здесь каждая нота — определенный жест, который должен отчетливо увидеть зритель.

Вячеслав Кузнецов, композитор:

Считается, что если получилось адажио, то все остальное получится, потому что когда все останавливается, остаются он и она, то есть время останавливается. Когда в зале абсолютная тишина, это самое, может быть, главное.

Балет удостоен самой высшей награды — премии Президента «За духовное возрождение». Поэтому интерес к «Витовту» у зрителя только возрастет. К слову, на подмостках Большого постановку театралы вновь смогут увидеть в феврале. Но, как и во время премьеры, билеты уже раскуплены. Еще за несколько месяцев до показа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.