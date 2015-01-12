Солисты балета ансамбля «Хорошки» Андрей Асаёнок и Любовь Новик награждены орденом Ф.Скорины

Любовь и Андрей получили медаль имени Франциска Скорины. Расскажите поподробнее об этом.

Любовь Новик, солистка балета ансамбля «Хорошки»:

Для творческой личности любая награда - это значимое событие в его творчестве и творческой жизни. А что касается этой государственной награды - медали Фрациска Скорины, - это не только благодарность за труд, проделанный на протяжении многих лет и это высокая оценка твоей творческой деятельности, но и очень огромный стимул для дальнейшего развития.

В прошлом году у ансамбля был юбилей. Интересно: сколько людей станцевало в «Хорошках» за 40 лет?

Павел Журавлёв, директор ансамбля «Хорошки»:

Три поколения сменились, это точно. Рабочий стаж артиста - по 20 лет. А 20 по 20 - уже как минимум два поколения. На сегодняшний момент в коллективе ансамбля «Хорошки» - 100 человек. Если учитывать детей, то есть школа, студия и основной состав. Яркий представитель - это Любовь. Она буквально выросла в «Хорошках» начинала со студии, и вот уже выросла до таких вот высот - солистка балета высшей категории.

«Хорошки» - не только танцы, но и музыкальное сопровождение.

Иван Еремеевич, музыкальный руководитель ансамбля «Хорошки»:

Музыкант должен быть профессионалом. Должно быть взаимопонимание между артистами оркестра и артистами балета. Если этого нет, конечно приходится тяжеловато. Если бы все были сами по себе, не было бы этой целостности. Ансамбль «Хорошки» - одно целое ядро, в котором взаимодействуют и те и другие.