Создатели спектакля-мюзикла «Песняр» Валентина и Алексей Ереньковы и исполнитель главной роли в спектакле Сергей Жбанков в программе «Утро» на СТВ

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» представители Национального академического драматического театра имени Максима Горького – режиссёр-постановщик театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь – Валентина Еренькова, композитор, музыкальный руководитель - Алексей Ереньков, а также исполнитель главной роли в спектакле «Песняр» – Сергей Жбанков.

Как у вас родилась идея создания такого спектакля?

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств РБ, режиссёр-постановщик:

Наш театр был создан год назад. Уже был поставлен спектакль художественным руководителем театра Сергеем Ковальчиком по пьесе Дударева «Экзекутор». Борис Иванович приступил к работе над пьесой «Затюканный апостол», его собственное название - «Оракул». И я пристыковалась в поиске своей будущей работы. Встречаемся случайно с Ольгой Климанович, обмениваемся творческими планами. Она мне предлагает обратиться к серьезной теме, сочинить спектакль о нашем современнике - Владимире Мулявине. Поскольку это личность, которую нельзя забыть. Наверное, она попала а точку. Когда ко мне пришла идея, о чем я буду говорить в этом спектакле, какие темы я буду затрагивать, в контексте какого сюжетного ряда будет это произведение, я обратилась за помощью к драматургам. Они все откликнулись на эту идею. Они понимали меру ответственности. Каждому этот материал был так близок, доступен… Мы также обратились к его сыну - молодому, креативному молодому человеку, который, конечно же, откликнулся. Мы достаточно плотно с ним работали, потому что этот молодой человек мгновенно подошёл к этому материалу.

«Песняр» - это спектакль о Мулявине, или это всё же собирательный образ?

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств РБ, режиссёр-постановщик:



Это спектакль о творцах. О нашем современнике, который подарил нам и возродил наших поэтов и писателей. Не то, чтобы это собирательный образ Мулявина, это спектакль более многогранный: о песнярах, на творчество которых опирался сам Мулявин. Благодаря ему, более 60 стран мира узнали о красоте белорусского языка, о самой Беларуси. Он был проводником в тот советский период времени, когда он знакомил другие страны с нашей страной, культурой, языком, традициями…

Алексей Ереньков, музыкальный руководитель театра, композитор:

Очень много интересной музыки, ведь все композиции нужно было объединить одним мотивом. Конечно же, основная база - творчество ансамбля «Песняры». Многие задают вопрос: как удалось создать эту музыкальную ткань? Потому что творчество «Песняров» - огромное. Это огромный труд, затраты энергии. Но никакие бы усилия не привели бы к успеху, если бы не знали главный ответ на вопрос: что же сотворил этот бесконечно талантливый коллектив, руководимый бесконечно талантливым человеком и музыкантом? Мулявину вместе с его коллективом удалось обвенчать первородную красоту музыкальной белорусской мысли с мыслью поэтической. И это очень важно! Этого никто не делал и никогда не сделает!

Сергей, каково было примерить на себя роль личности такого масштаба?

Сергей Жбанков, актёр: