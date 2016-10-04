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«В голову ударило и, значит, так надо петь»: Басков о современных композиторах

04 октября 2016 21:40
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

А вот по поводу голоса позвольте такой вопрос: Вы, оказывается, защитили кандидатскую работу на тему: «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композитора». Я так понимаю, кандидатская – это не меньше 100 страниц.

Николай Басков:
Там большая книга. Естественно, я не один писал, я её писал в содружестве с авторами, которые могли это всё правильно оформить.

Это, чтобы композиторы не написали чего-то невозможного для голоса или наоборот?

Николай Басков:
Наоборот.

Просто иногда композиторы не знают специфику исполнения, не знают специфику переходных нот у разных голосов, у разных певцов.

Особенно, например, современные композиторы, которые пишут мелодию, которую вот – в голову ударило и вот, значит, так надо петь. Это не Чайковский, Беллини и Верди, которые умели правильно распределить возможности голоса, потому что они, кстати, в большинстве случаев сами занимались вокалом и пели, чтобы понимать, как выдержать напряжение тесситуры, и чтобы артист не устал. Ведь пение – это же не соревнование.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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