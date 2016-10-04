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«Бывают моменты, когда надо остановиться и накопиться»: почему Николай Басков уедет на свой юбилей

04 октября 2016 21:39
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Вы сами подводите какой-то итог работы или, скажем, какую-то черту, или какую-то точку – всё-таки, в преддверии, скажем так, юбилея, который мужчинам ни в России, ни в Беларуси не принято отмечать и поздравлять.

Николай Басков:
Так вот, я и не отмечаю, я делаю концерты до юбилея и потом уезжаю.

Уезжаю, чтобы никто меня не слышал и не видел, и потом я продолжу свой тур уже, начиная с Санкт-Петербурга, потом вся Прибалтика и, естественно, Беларусь.

Всегда бывают моменты, когда надо остановиться и накопиться, чтобы было, что сказать зрителю. Вот сейчас, может быть, тот момент, когда я знаю, что я хочу сказать зрителю. Ведь даже все песни, которые там я пел 10-15 лет назад, они уже по-другому исполняются, поменялся голос, поменялось владение ситуацией на сцене – это всё приходит с годами.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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