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«Я ни с кем не соревнуюсь»: на концерте в Минске Басков перещеголяет «Ленинград»?

04 октября 2016 21:37
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Николай Викторович, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Вы знаете, получил недавно по электронной почте такое объявление, рекламирующее Ваш концерт в Минске, там написано дословно следующее: «Грандиозное шоу, в котором Николай Басков намерен перещеголять Киркорова, Лазарева и даже «Ленинград».

Ладно, Киркорова, Лазарева, но «Ленинград»-то как?

Или это – выдумки наших рекламщиков?

Николай Басков:
Я, во-первых, ни с кем не соревнуюсь, потому что мне кажется, что каждый артист – это своя индивидуальность и своя уникальность. Я не знаю, может быть, так организаторы накачивают информационное поле, но, по сути, Вы знаете, мы все – самодостаточные артисты и каждый знает, что готов показать своему зрителю.

«Я ни с кем не соревнуюсь»: на концерте в Минске Басков перещеголяет «Ленинград»?-1


Посмотрите, я узнал о том, что Вы будете менять, не знаю, в кавычках или серьёзно – шесть масок и в финале выйдет просто артист, который будет один на один общаться с публикой.

Николай Басков:
Я буду не менять маски, я буду менять образы, как бы. Образы, в которых чувствуется такое течение человеческих образов. Каждый из нас хочет быть победителем, каждый из нас хочет быть успешным, каждый из нас хочет быть романтиком.

Каждый из нас хочет радовать людей, быть праздником, например, быть светом, быть триумфатором.

К концу шоу ты устаёшь, потому что всё время ты в каких-то образах, в конце я выхожу такой, как есть и с теми песнями, которые уже стали определёнными большими хитами. И там, естественно, когда уже иду собирать цветы или там ещё что-то, там я уже такой, как я есть – Николай Басков.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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