«Я ни с кем не соревнуюсь»: на концерте в Минске Басков перещеголяет «Ленинград»?

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Николай Викторович, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Вы знаете, получил недавно по электронной почте такое объявление, рекламирующее Ваш концерт в Минске, там написано дословно следующее: «Грандиозное шоу, в котором Николай Басков намерен перещеголять Киркорова, Лазарева и даже «Ленинград». Ладно, Киркорова, Лазарева, но «Ленинград»-то как? Или это – выдумки наших рекламщиков? Николай Басков:

Я, во-первых, ни с кем не соревнуюсь, потому что мне кажется, что каждый артист – это своя индивидуальность и своя уникальность. Я не знаю, может быть, так организаторы накачивают информационное поле, но, по сути, Вы знаете, мы все – самодостаточные артисты и каждый знает, что готов показать своему зрителю.



Посмотрите, я узнал о том, что Вы будете менять, не знаю, в кавычках или серьёзно – шесть масок и в финале выйдет просто артист, который будет один на один общаться с публикой.