В Минске в честь Дня музыки 3 октября наградили молодых музыкантов, актеров и педагогов 

Новости Беларуси. Игрой на фортепиано, скрипке, балалайке в исполнении стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи 3 октября в Минске отметили Международный День музыки. В торжественной обстановке грамотами и благодарностями наградили тех, кто активно участвует в творческой жизни столицы.

Актеры, педагоги и талантливые молодые музыканты в преддверии Дня работников культуры собрались в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

Напомним, 2016 – год культуры. И он проходит под знаком поддержки талантов и развития творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Каким стал прекрасным наш город Минск. Только за последнее время, за последний год, как сильно изменился силуэт города, его архитектурные прелести. Я уже не говорю о том, что база – это порядок, чистота. Но уже наступил тот момент, когда мы можем заниматься украшательством в хорошем смысле этого слова.

Алексей Альшевский, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи:

Конечно без труда, как говорится, не выловишь и рыбку из пруда. Чтобы играть вообще на любом инструменте, надо много трудиться. Я планирую свою жизнь связать с музыкой.