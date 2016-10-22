В финале конкурса «Властелин села» каждая пара участников поделилась своим секретом счастливой семьи

«Властелинов села» выбрали под Минском. На финал конкурса съехались лучшие молодые семьи со всей Беларуси. Организаторы предложили участникам доказать делом, кто самый ловкий и быстрый. Молодые пары и коня запрягали, и дрова пилили, и воду коромыслом носили. Борьба получилась жаркой, у каждого участника нашелся свой секретный компонент успеха.

Растопить печь, вскопать огород и не забыть накормить корову, поросенка или три десятка кур.

Для семей, которые приехали в агрогородок Дукора Минской области – это обычные ежедневные хлопоты.

Так жили их деды и родители. И они верят, что смогут также воспитать своих детей.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», организатор конкурса «Властелин Села»:

Республика Беларусь – это испокон веков страна, где всегда был в почете труд.

Всегда был в почете труд крестьянина. Очень важно, что сегодня эти семьи до сих пор хранят традиции своих регионов, они хранят традиции своих семей, они детям рассказывают о тех ценностях, о которых когда-то им рассказывали им их бабушки, дедушки.

Семейные традиции для участников конкурса – это не просто громкое слово. Многодетная семья Улога строгое жюри удивила блюдами, приготовленными по бабушкиным рецептам,

и семейной реликвией – рушниками, которые хранятся в доме уже почти столетие.

Людмила Улога, участник конкурса:

Своими руками вышит рушник «На шчасце, на долю», который я вышивала под ноги себе, когда выходила замуж. Бабушка научила маму, а мама научила меня.

Каждая семья самобытная и талантливая. А еще трудолюбивая. Поэтому среди участников ленивых точно не было.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Прежде всего ,что удивило – все поют, все танцуют, включая детей. Здесь же бабушки, независимо теща или свекровь, все пекут блины, все помогают. А самое главное, что муж рассказывает про жену, жена про мужа. И так уже хвалят друг друга. Но на селе нельзя лениться, поэтому они все обладают массой талантов.

Есть такой тренд – переезд в город, но, если мы потеряем село, мы потеряем нашу самобытность.

Самые молодые участники конкурса – Юлия и Сергей Адамовичи приехали из Витебской области. Вместе они легко запрягли коня, наносили воду коромыслом, собрали овощи. А пила «Дружба» окончательно подтвердила, что это семья – по-настоящему дружная.

Юлия и Сергей Адамович, участники конкурса:

Согрелись? – Не остынем до самого вечера. – Тяжело было? –Тяжело.

Атмосфера конкурса согрела даже тех, кто успел замёрзнуть в такую ненастную погоду. А под звуки гармони пустились в пляс даже те, кто пришёл просто посмотреть, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.