Новости Беларуси. И как стало известно,

ушла из жизни актриса, вдова основателя «Песняров» Светлана Мулявина-Пенкина.

Известность как актриса она получила после роли Кати в советском телефильме «Хождение по мукам».

В 1981 году вышел на экраны фильм «Берегите женщин», в котором Пенкина сыграла одну из главных ролей.

Карьеру киноактрисы она завершила после рождения сына. В последние годы Пенкина работала директором музея Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Конечно, это печальная весть. Мы потеряли человека, который берёг память Володину. Память Мулявина увековечена достойно в нашей стране и память о нем будет. Тут же и будут помнить о Свете, его жене, которая была замечательной актрисой в своё время и отдала свою жизнь для того, чтобы стоять на охране творчества Мулявина.