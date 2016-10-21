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Ушла из жизни актриса, вдова основателя «Песняров» Светлана Мулявина-Пенкина

21 октября 2016 07:50
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Новости Беларуси. И как стало известно,

ушла из жизни актриса, вдова основателя «Песняров» Светлана Мулявина-Пенкина.

Известность как актриса она получила после роли Кати в советском телефильме «Хождение по мукам».

В 1981 году вышел на экраны фильм «Берегите женщин», в котором Пенкина сыграла одну из главных ролей.

Карьеру киноактрисы она завершила после рождения сына. В последние годы Пенкина работала директором музея Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Конечно, это печальная весть. Мы потеряли человека, который берёг память Володину. Память Мулявина увековечена достойно в нашей стране и память о нем будет. Тут же и будут помнить о Свете, его жене, которая была замечательной актрисой в своё время и отдала свою жизнь для того, чтобы стоять на охране творчества Мулявина. 

# Культура # Некролог

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