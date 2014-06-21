V фестиваль оперы и балета проходит в Несвижском замке

Новости Беларуси. Большой оpen air Большого театра. В эти дни в Несвижском замке проходит уже пятый фестиваль оперы и балета. Концертные программы, творческие вечера, хореографические миниатюры – такая палитра театрального искусства удивит самого искушенного зрителя.

Накануне программу фестиваля открыл концерт струнного квинтета «Серенада», а завершающим аккордом уже 22 июня станет грандиозный гала-концерт звезд белорусской оперы и балета.

Год на подготовку, полсотни действующих лиц, тонны грима и километры ткани. Таков open air Большого театра. Под открытым небом этим вечером шумят нешуточные страсти.

Сцена больше похожа на арену, а отношения между артистами – на корриду. Но большие мурашки от большого произведения зритель ощутит позже, а пока – генеральный прогон. И далеко не в полсилы.

Струнный квинтет «Серенда» с «Мелодиями любви» и сопрано Татьяны Третьяк, концерт к юбилею Станислава Манюшко и хореографические миниатюры. Программа 2014 года разнообразна как никогда. Такому уровню и размаху Вечеров в Несвижском позавидовала бы и сама Уршуля Радзивилл.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Вы посмотрите: во внутреннем дворике партер установлен на 1500 мест. Тогда об этом мечтать нельзя было.

Апогеем юбилейного театрального уик-энда стала «Кармен» Безе.

Сегодня «Кармен» – это не только геометрия любви. Это уже история белорусского оперного искусства. В далеком 1933 году именно этот спектакль стал точкой отсчета творческого пути Большого в Беларуси.

Сегодня на сцене – ведущие солисты. Здесь Дон Хозе и Эскамильо безумно влюблены в жгучую Кармен. А в жизни...

Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Ох, вы какие интересные вопросы любите задавать. Без каких-то симпатий, наверное, нельзя. Как и в жизни.

Эдуард Мартынюк, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

На два часа я влюбляюсь в каждую партнершу. Но в жизни у меня есть замечательная Микаэла.

Фестиваль во французском Эксе, на знаменитой плавучей сцене в австрийском Брегенце, праздник оперы в грандиозной «Арена ди Верона» в Афинах, фестиваль Джакомо Пуччини в Торре дель Лаго. И вот теперь – Вечера в Несвижском.

Театральный open air покоряет все новых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот Андрею Галанову и его оркестру добавляет больше работы. Но, как уверяет и сам дирижер, ветер в этом случае только попутный.

Андрей Галанов, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Разумеется, это разные условности, разные звучания, у нас меняется динамика.

«Сначала – музыка, потом – слова».

День 22 июня будет посвящен миру театрального закулисья. А вот финальным аккордом марафона уже вечером станет грандиозный гала-концерт.

Белорусские теноры, баритоны и меццо-сопрано соберутся на одной сцене, чтобы в унисон «спеть»: «До следующего open air!».